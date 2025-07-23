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        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü

        Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 23:04 Güncelleme: 23.07.2025 - 23:04
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        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü
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        Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Çiftlik köyündeki tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Özel İdare ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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