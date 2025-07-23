Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü
Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Çiftlik köyündeki tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Özel İdare ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
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