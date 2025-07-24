Tokat'ta uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi yaralandı
Tokat'ta uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi yaralandı.
Yusuf Özyurt idaresindeki ATV aracı, Zerra köyü yakınlarında yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Emine Özyurt, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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