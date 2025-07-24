Tokat'ta Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi toprağa verildi

İlçede yaşayan Dilek (22) ve Zafer Ateş'ten (24) 22 Temmuz Salı akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri durumu polise bildirmiş, yürütülen çalışma sonucunda kuzenlerin cansız bedenleri 23 Temmuz'da Kelkit Çayı'nda bulunmuştu.

Burada Zafer ve Dilek Ateş'in yakınları taziyeleri kabul etti.

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