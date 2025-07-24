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        Tokat'ta Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi toprağa verildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi, defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:44 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:44
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        Tokat'ta Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi toprağa verildi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi, defnedildi.

        Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Zafer ve Dilek Ateş'in cenazesi, Çatalan köyündeki Merkez Camisi'ne getirildi.

        Burada Zafer ve Dilek Ateş'in yakınları taziyeleri kabul etti.

        İki kuzenin cenazesi, öğle namazının ardından amcaları Celil Ateş tarafından kıldırılan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        İlçede yaşayan Dilek (22) ve Zafer Ateş'ten (24) 22 Temmuz Salı akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri durumu polise bildirmiş, yürütülen çalışma sonucunda kuzenlerin cansız bedenleri 23 Temmuz'da Kelkit Çayı'nda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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