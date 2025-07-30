Tokat'ta yaralı leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sağ ayağı bilekten kopuk olduğu tespit edilen leylek, Erbaa Belediyesi veterinerlerince tedavisi yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu sırada hareket eden leylek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerken itfaiye görevlisi leyleği havada yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.