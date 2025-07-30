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        Tokat'ta yaralı leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir caminin sundurmasında mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:17
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        Tokat'ta yaralı leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir caminin sundurmasında mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Gazi Osman Paşa Camisi'nin tuvalet girişinde bulunan sundurmada yaralı haldeki leyleği gören vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

        Camiye gelen ekipler, yaralı leyleğin yanına yaklaşmak için merdiven kurdu.

        Bu sırada hareket eden leylek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerken itfaiye görevlisi leyleği havada yakaladı.

        Sağ ayağı bilekten kopuk olduğu tespit edilen leylek, Erbaa Belediyesi veterinerlerince tedavisi yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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