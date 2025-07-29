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        Tokat'ta apartmanın 5'inci katından düşen bebek hayatını kaybetti

        TOKAT'ta apartmanın 5'inci katından düşen 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 23:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 23:10
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        Tokat'ta apartmanın 5'inci katından düşen bebek hayatını kaybetti
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        TOKAT’ta apartmanın 5’inci katından düşen 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 21.45 sıralarında Kümbet Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Buğra Apartmanı’nda meydana geldi. Rümeysa ve Ekrem Şimşek çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ahmet Buğra Şimşek, apartmanın 5’inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Durumu fark eden aile fertleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Buğra bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet bebek burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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