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        Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

        TOKAT'ta halk otobüsü şoförü Hakan Aytek, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:50
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        Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı
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        TOKAT'ta halk otobüsü şoförü Hakan Aytek, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

        İsmi öğrenilemeyen kadın yolcu, dün Cumhuriyet Meydanı'nda şehir içi halk otobüsüne bindi. Kısa süre sonra rahatsızlanan kadın için diğer yolcular durumu şoföre bildirdi. Şoför Hakan Aytek, yolcuların izniyle otobüsün güzergahını değiştirerek kadını hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kameraya yansırken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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