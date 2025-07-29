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        Tokat'ta cinayetten 25 yıldır aranan şüpheli yakalandı

        TOKAT'ta 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cinayetten aranan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:00
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        Tokat'ta cinayetten 25 yıldır aranan şüpheli yakalandı
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        TOKAT’ta 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cinayetten aranan Y.G., jandarma ekiplerince yakalandı. Arazideki takip sırasında bir jandarma personelinin ayağı kırıldı.

        Niksar ilçesine bağlı Serenli beldesinde, cinayetten hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.’nin yakalanması için jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli, engebeli arazide yaşanan takip sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Operasyon sırasında Uzman Jandarma Çavuş M.A.K., arbede esnasında düşerek ayağını kırdı. Yaralı personel hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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