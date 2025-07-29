Tokat'ta cinayetten 25 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Niksar ilçesine bağlı Serenli beldesinde, cinayetten hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.’nin yakalanması için jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli, engebeli arazide yaşanan takip sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Operasyon sırasında Uzman Jandarma Çavuş M.A.K., arbede esnasında düşerek ayağını kırdı. Yaralı personel hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise cezaevine gönderildi.

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