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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Tokat'ta konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yakın gelecekte turizm gelirini 100 milyar dolara çıkartmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:07
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Tokat'ta konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yakın gelecekte turizm gelirini 100 milyar dolara çıkartmak istediklerini söyledi.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Alpaslan, daha sonra kentin tarihi yerlerinde incelemelerde bulundu.

        Kentte bir otelde düzenlenen İl Gelişim ve Tanıtım Programı'na katılan Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl 62 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve 61 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini hatırlattı.

        Dünyada en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke konumuna geldiklerini dile getiren Alpaslan, "Artık dünyada turizmde en iddialı ülkelerinden bir tanesiyiz. Bu hedefimizi daha üst noktalara çıkarmak, yakın gelecekte turizm gelirimizi 100 milyar dolara çıkartmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için de 81 ilimizde 12 ay boyunca turizmi geliştirmek durumundayız." dedi.

        Toplantıya Vali Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdi Dölek, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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