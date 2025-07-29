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        Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da 45 dereceye ulaştı

        Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da ise 45 derece ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:30
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        Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da 45 dereceye ulaştı
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        Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da ise 45 derece ölçüldü.

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tokat'ta hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı.

        Kentte etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Tokatlılar, ağaç gölgeleri ile park ve bahçelerde vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.

        Tokat Valiliği ve Belediye de vatandaşlara güneşte uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        - Amasya

        Amasya'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

        ​​​​​​​Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

        Sıcaktan korunmak isteyenler Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki yeşil alanlarda, parklarda, bazıları da ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

        Bazı vatandaşlar ise Taşova ilçesinde bulunan Borabay Gölü Tabiat Parkı'na gidiyor.

        Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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