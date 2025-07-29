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        'Aşırı sıcaklarda elektrolit dengesinin bozulması kalp krizi riskini artırıyor'

        TOKAT Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:50
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        'Aşırı sıcaklarda elektrolit dengesinin bozulması kalp krizi riskini artırıyor'
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        TOKAT Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Engin sıcak havanın kalp rahatsızlığına neden olabildiğini belirterek, “Aşırı sıvı kaybı bizim elektrolit dengemizin bozulmasına ve kalp krizinde artış meydana gelmesine neden oluyor. Özellikle 11.00 ile 16.00 gibi sıcağın en yoğun olduğu saatlerde çok dışarı çıkmamalı. Daha serin tutabilecek kıyafetler giyilmeli ve bol su tüketmesi gerekiyor” dedi.

        Tokat Devlet Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Engin, kalp krizinin artık ileri yaş hastalığı olmadığını ifade ederek, "35 ile 55 yaş arası kişilerde sık görülüyor. Bu sık görülmenin sebeplerine bakarsak, özellikle tütün kullanımının daha genç yaşlarda artması, obezite en büyük nedenlerde bir tanesidir. Bireylerin uyku düzenine çok dikkat etmemesi, bunların hepsi bir stres ortamı oluşturduğu için kalp içinde plakların oluşumunu artırmaktadır. Bunlar özelikle genç yaşlarda düzensiz beslenme, işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi, genç yaşlarda kalp krizini daha da az yaşlara inmesinin sebepleridir" diye konuştu.

        ‘RUTİN KARDİYOLOJİ MUAYENESİ GEREKLİDİR’

        Spor yapan bireylerin dikkat etmesi gerektiğini söylen Dr. Engin, "Yapısal olarak kalp hastalığı olan bireylerde aslında ani kalp ölümleri görülüyor. Özellikle bu gibi durumlarda 35 yaş üstü hastalar eğer spora gidecekse ya da spor yapacaksa bir EKG, rutin bir kardiyoloji muayenesi gereklidir. Aile öyküsü olanlarda özellikle daha alt yaşlarda rutin kalp kontrolleri yaptırması önemlidir. Bu gibi hastalarda dediğim gibi damar sertliği erken yaşlarda başladığında bu gibi durumlarda bu hastalarımızda tabii ki ani kalp ölümleri görülmekte" ifadelerini kullandı.

        ‘SICAĞIN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLER DIŞARI ÇIKILMAMALI’

        Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kemal Engin, "Sıcak hava, direkt olarak normalde sağlıklı bireylerde de kalp rahatsızlığına sebep olabiliyor. Çünkü bu aşırı sıvı kaybı bizim elektrolit dengemizin bozulmasına ve kalp krizinde artış meydana gelmesine neden oluyor. Ne yapmak gerekiyor özellikle bu gibi durumlarda, sıcak havalarda, öğle arası yani 11.00 ile 16.00 gibi sıcağın en yoğun olduğu saatlerde çok dışarı çıkmamalı. Daha serin tutabilecek kıyafetler giyilmeli ve en önemlisi de bol su tüketmesi gerekiyor’’ dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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