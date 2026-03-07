Tokat'ta minik öğrenciler Yeşilay'ı ziyaret etti

Tokat'ta minik öğrenciler Yeşilay'a ziyarette bulundu. Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilırmak Çocuk Akademisi öğrencileri, Yeşilay Tokat Şubesini ziyaret etti. Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş tarafından çocuklara Yeşilay'ın çalışmaları ve bağımlılıklara karşı farkındalık hakkında bilgilendirme yapıldı. Program sonunda öğrencilere Yeşilay materyalleri hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.