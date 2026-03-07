Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağışın yoğunlaşmasının ardından Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.