Başçiftlik'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı. İlçe merkezinde belediye ekiplerince karla mücadele çalışması yürütüldü. Başçiftlik-Niksar kara yolunda Karayolları ekipleri tarafından yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

