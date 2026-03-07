Canlı
        Başçiftlik'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Giriş: 07.03.2026 - 10:35 Güncelleme:
        İlçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.

        İlçe merkezinde belediye ekiplerince karla mücadele çalışması yürütüldü.


        Başçiftlik-Niksar kara yolunda Karayolları ekipleri tarafından yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

