        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı grup müsabakalarında birinci oldu

        Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Okul Sporları Küçük Kız Hentbol Grup Müsabakalarında birincilik elde etti.

        Giriş: 06.03.2026 - 19:35
        Sivas'ta 3-6 Mart tarihlerinde düzenlenen turnuvada Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.


        Bu sonuçla Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, 2 Nisan'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

        Derece elde eden sporculara madalya ve belgeleri düzenlenen törenle verildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

