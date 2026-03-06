Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı grup müsabakalarında birinci oldu

Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Okul Sporları Küçük Kız Hentbol Grup Müsabakalarında birincilik elde etti. Sivas'ta 3-6 Mart tarihlerinde düzenlenen turnuvada Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Bu sonuçla Turhal Atatürk Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, 2 Nisan'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Derece elde eden sporculara madalya ve belgeleri düzenlenen törenle verildi.

