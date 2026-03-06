Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Niksar'da Çepnizade Hasan Efendi Kümbeti yeniden yapılacak

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Çepnizade Hasan Efendi'ye ait kümbetin yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

        Giriş: 06.03.2026 - 14:57
        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yaptığı açıklamada, Danişmendliler'e başkentlik yapan Niksar'ın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde önemli şahsiyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Gaziahmet Mahallesi Dörtyol mevkisinde bulunan Çepnizade Hasan Efendi'ye ait olduğu bilinen kümbet alanının kentin önemli tarihi mirasları arasında yer aldığını anlatan Perçi, Çepnizade Hasan Efendi'nin adının Niksar'daki Ulu Cami ve Danişmend Gazi Kümbeti kitabelerinde geçtiğini ve bölge tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olarak kabul edildiğini kaydetti.

        Perçi, önceden kümbet bulunan mezar alanının uzun yıllardır yol ortasında kalması nedeniyle kar ve yağmur suyuna maruz kaldığını, bu nedenle korumasız ve bakımsız durumda bulunduğunu dile getirdi.

        Perçi, "Hazırlanan proje kapsamında alanın korunması, temizlenmesi ve bilimsel esaslara uygun şekilde ihya edilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. İlk aşamada kripto mezar yapısı ortaya çıkarılarak koruma altına alınmış, alanda temizlik ve kontrollü kazı çalışmaları başlatılmıştır. Yapının dönem mimarisine uygun kümbet formunda yeniden ihyası için proje uygulama süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Perçi, kümbetin proje doğrultusunda dönemine uygun mimariyle yeniden inşa edileceğini, böylece hem korunacağını hem de şehir hafızasına görünür ve saygın bir anıt eser kazandırılacağını kaydetti.


        Perçi, Danişmendlilerin başkenti olan Niksar'da tarihine yakışır şekilde kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

