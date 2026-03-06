Yeşilyurt'ta "Cami ve Çocuk Buluşması" düzenlendi

Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce, "Cami ve Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.





Yeşilyurt Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Seyfullah Merdan tarafından canlandırılan Nasreddin Hoca karakteri çocuklarla buluşarak eğlenceli ve öğretici hikayeler anlattı.



Program, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Semih Öğrünç, din hizmetleri uzmanı Seyfullah Merdan, Yeşilyurt Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri vaiz Ozan Arıkan ile Kur'an kursu öğreticisi Esra Narin’in katkılarıyla gerçekleştirildi.



Programa Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın ve İlçe Müftüsü Murat Darılmaz da katıldı.



