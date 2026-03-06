Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Yeşilyurt'ta "Cami ve Çocuk Buluşması" düzenlendi

        Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce, "Cami ve Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt'ta "Cami ve Çocuk Buluşması" düzenlendi

        Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce, "Cami ve Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.


        Yeşilyurt Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Seyfullah Merdan tarafından canlandırılan Nasreddin Hoca karakteri çocuklarla buluşarak eğlenceli ve öğretici hikayeler anlattı.

        Program, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Semih Öğrünç, din hizmetleri uzmanı Seyfullah Merdan, Yeşilyurt Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri vaiz Ozan Arıkan ile Kur'an kursu öğreticisi Esra Narin’in katkılarıyla gerçekleştirildi.

        Programa Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın ve İlçe Müftüsü Murat Darılmaz da katıldı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tokat'ta konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tokat'ta konuştu:
        Bakan Memişoğlu: Bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum
        Bakan Memişoğlu: Bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum
        Bakan Memişoğlu açıkladı: Sağlıkta bilim adamlarına SGK destekli araştırma...
        Bakan Memişoğlu açıkladı: Sağlıkta bilim adamlarına SGK destekli araştırma...
        Kaza yapan sürücülere 251 bin 662 lira ceza
        Kaza yapan sürücülere 251 bin 662 lira ceza
        Tokat'ta Osmanlı'dan kalma "zimem defteri' geleneği yaşatılıyor
        Tokat'ta Osmanlı'dan kalma "zimem defteri' geleneği yaşatılıyor
        Trafik kazası yapan sürücülere çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin lira para...
        Trafik kazası yapan sürücülere çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin lira para...