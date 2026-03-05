Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Trafik kazası yapan sürücülere çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin lira para cezası

        Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik kazasına karışan 2 araç sürücüsüne çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin 662 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:32
        Atatürk Bulvarı'nda E.D. (46) idaresindeki 60 ND 676 plakalı kamyonet ile E.Y. (48) yönetimindeki 60 AGB 030 plakalı otomobil ve Ö.P'nin (41) kullandığı 58 EE 799 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada araçlarda hasar oluştu.

        Yapılan incelemede, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı belirlenen kamyonet sürücüsü E.D'ye "olay yerini terk etmek" ve "ikinci kez muayenesiz araç kullanmak" gerekçesiyle toplam 51 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

        Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.Y'ye ise sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullandığı için 200 bin lira idari para cezası kesildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

