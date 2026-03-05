Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'dan Ankara'da iş birliği temasları

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ankara'da iş birliği kapsamında temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:33
        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, Ankara'da savunma sanayi, yükseköğretim ve mesleki yeterlilik alanlarında temaslarda bulundu.


        Bu kapsamda Yılmaz, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ile bir araya geldi. Görüşmede üniversite ile HAVELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı.


        Protokol kapsamında özellikle bilgisayar ile elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinin HAVELSAN bünyesinde staj yapabilmeleri konusunda mutabakata varıldı.


        Ayrıca eğitim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve akademik iş birlikleri üzerine de değerlendirmelerde de bulunuldu.

        Yılmaz, Gebze Teknik Üniversitesi ile de temaslarda bulunarak, iki üniversite arasında ortak proje geliştirme imkanları üzerine görüşme gerçekleştirdi.


        Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören ile de görüşen Yılmaz, TOGÜ'nün dönem başkanlığını yaptığı Anadolu Üniversiteler Birliği ortaklığında yürütülebilecek çalışmaları değerlendirdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

