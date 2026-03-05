Canlı
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde nefes darlığı çeken kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:54
        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde nefes darlığı çeken kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.


        İlçeye bağlı Mescit köyünde oturan G.K. (65) nefes darlığı şikayeti nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ambulans talebinde bulundu.

        Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve kara yolu ulaşımının kısıtlı olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda köye ambulans helikopter görevlendirildi.

        Köye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulans helikopterle İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.


        Hasta, buradan da Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

