        Tokat Haberleri

        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Artova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Artova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.İ. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçe girişinde A.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Artova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

