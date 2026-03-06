Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tokat'ta konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tokat'ta konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek." dedi.

        Bakan Memişoğlu, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı Türkiye yüzyılı kapsamında Anadolu'yu karış karış dolaştıklarını söyledi.

        Bugün 70'inci il olarak Tokat'ta bulunduklarını belirten Memişoğlu, sağlıkla ilgili sorunları veya çözülmesi gerekenleri görüşeceklerini dile getirdi.

        Tokat'ın sağlıkla ilgili özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda büyük yol katettiğine işaret eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "Tokat'ta 31'i birinci basamak olmak üzere 57 sağlık tesisi yapıldı. Bunların 21'i iki ve üçüncü basamak hastane. Cumhurbaşkanımızın, 'Hayalimiz' dediği 750 yataklı şehir hastanesinin projesini de bitireceğiz. Sene sonu inşallah temelini atmak için çaba harcıyoruz, onu da yetiştireceğiz. Şehir hastanesiyle Tokat'ın sağlık hizmetleri farklı bir aşamaya geçecek. Hem şehir hastanesiyle hem üniversite hastanesiyle hem de birinci basamak tesisleriyle Tokat, gerçekten Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline gelmiş olacak. Amacımız Tokat'tan herhangi bir hasta başka bir ile sağlık hizmeti ihtiyacından dolayı gitmesin. Zaten üniversite hastanemiz de çok gelişmiş, iyi bir hastane. Her türlü kanser tedavisi de yapılabilir hale gelmiş durumda. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Tokat'ta 4 sağlıklı hayat merkezi bulunduğunu, Tokatlıların özellikle kilo verme konusunda Türkiye'ye örnek olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Sadece son bir sene içinde 3 bin 882 kişi diyet yaparak, sağlıklı hayat merkezlerine başvurarak 11 bin 271 kilo vermiş. Tokatlılara, sağlıklı yaşamın örneği oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Ağız ve diş sağlığı merkezinin Turhal ilçesinde projesinin tamamlandığını, Erbaa ilçesinde projesinin bitmek üzere olduğunu anlatan Memişoğlu, vatandaşlardan sağlıklı yaşam ve sağlıklı kalmalarıyla ilgili çaba harcamalarını, bağımlılıklardan uzak kalmalarını istedi.

        Bu haftanın Yeşilay Haftası olduğunu hatırlatan Memişoğlu, "Yeşilay, sigara bağımlılığından madde bağımlılığına kadar her türlü mücadelede toplumumuzun yanında, bizlerin yanında. Bağımlılıklardan uzak kalmak için özellikle ramazan ayı gibi mübarek ayda irademizi güçlendirmemiz için fırsat var. Bu ayda kötü alışkanlıklarımızdan, özellikle sigaradan kurtulmanın en güzel zamanlarını yaşayacaklar. Sağlıklı hayat merkezleri, hastaneler, sigara bırakma polikliniklerinde beraber bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

        Bakan Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çabasıyla Türkiye'de yeni bir şey söyleyecek bilim insanlarının yapacakları çalışmalarda, bilimsel araştırmalarda, dünyaya ve sağlığa katkı verilecek çalışmalarında hastaların maliyetini SGK'nin karşılayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:


        "Bu, özellikle üreten sağlık mottomuzdaki, Türkiye'deki yeni şeylerin söylenmesiyle ilgili gerçekten iyi bir finansal kaynak olacak. Özellikle bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın bu konudaki desteğiyle çok iyi şeyler söyleyeceğine, dünyaya yeni tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar, yeni cihazlar kazandırılacağına eminim. Üretmeye, üreteni desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek."

        Ziyarette AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt'ta "Cami ve Çocuk Buluşması" düzenlendi
        Yeşilyurt'ta "Cami ve Çocuk Buluşması" düzenlendi
        Bakan Memişoğlu: Bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum
        Bakan Memişoğlu: Bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum
        Bakan Memişoğlu açıkladı: Sağlıkta bilim adamlarına SGK destekli araştırma...
        Bakan Memişoğlu açıkladı: Sağlıkta bilim adamlarına SGK destekli araştırma...
        Kaza yapan sürücülere 251 bin 662 lira ceza
        Kaza yapan sürücülere 251 bin 662 lira ceza
        Tokat'ta Osmanlı'dan kalma "zimem defteri' geleneği yaşatılıyor
        Tokat'ta Osmanlı'dan kalma "zimem defteri' geleneği yaşatılıyor
        Trafik kazası yapan sürücülere çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin lira para...
        Trafik kazası yapan sürücülere çeşitli eksikler nedeniyle 251 bin lira para...