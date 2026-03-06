Canlı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tokat'ta ziyaret ve incelemede bulundu

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tokat'ta ziyaret ve incelemede bulundu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tokat'ta ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

        Giriş: 06.03.2026 - 16:18
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tokat'ta ziyaret ve incelemede bulundu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tokat'ta ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.


        Kentteki bir camide cuma namazını kılan Bakan Memişoğlu, ardından Vali Abdullah Köklü ile tarihi Sulusokak'ta incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Memişoğlu, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Tokat Belediyesini ziyaret etti.

        Bakan Memişoğlu, Tokat Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan down sendromlu Ethem Ay ile de sohbet etti.

