        Tokat Haberleri

        Tokat'ta kadını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Tokat'ta bir kadını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 06.03.2026 - 21:53
        Tokat'ta kadını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Tokat'ta bir kadını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hatice Yalman'ı darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Koç ile taraf avukatları katıldı.

        Koç, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Koç'u "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Hatice Yalman'ın ailesinin avukatı Selinay Arslan, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının delillerin titizlikle incelenmesi sonucu verildiğini belirterek, "Adil bir yargılama yürütüldü ve müvekkilimizin hakları korundu." dedi.

        - Olay

        Topçam Mahallesi'nde 30 Mayıs 2025'te trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u hastaneye kaldırmış, vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Yalman hastanede yaşamını yitirmişti.

        Yalman'ın hastanede polise verdiği ifadede, kendisini darbettiğini söylemesi üzerine Mustafa Koç gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Öte yandan Yalman, olaydan bir süre önce Koç ile birlikte girdiği büfede uluslararası literatürde "yardım işareti" olarak bilinen el işaretini yapmış ancak büfe çalışanı Yalman'ın işaretini fark etmemişti.

        Yalman'ın yaptığı yardım işareti, güvenlik kamerasıyla görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

