Tokat'ta yolcu otobüsünde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolcu otobüsünde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Korulu mevkisinde Ağrı-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 11 kişinin pasaport sürelerinin dolduğunu, Türkiye'de yasa dışı olarak bulunduklarını tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

