        Tokat Haberleri

        Tokat'ta apartman dairesinde kurulan serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

        Tokat'ta apartman dairesinde kurdukları serada kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:33 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir apartman dairesinde oluşturulan serada kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Dairedeki aramada, sera çadırı ve serada kullanılan malzemeler ile farklı ebatlarda kenevir bitkisi, 50 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, 85 reçeteye tabi sentetik ecza hapı ve 3 sayfa kenevir yetiştiriciliğine dair el yazısı bilgi notu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan F.A. ve T.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


        Zanlılardan F.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

