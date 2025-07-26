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        Tokat'ta kayıp yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:50
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        Tokat'ta kayıp yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        İlçeye bağlı Özveren köyünde yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

        Uzun süre geçmesine rağmen Yılmaz'dan haber alamamaları üzerine ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

        AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu Yılmaz, Çamiçi Yaylası ormanlık alanında bulundu.

        Yılmaz, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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