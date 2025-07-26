Tokat'ta kayıp yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu Yılmaz, Çamiçi Yaylası ormanlık alanında bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

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