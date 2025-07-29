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        Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürdürülüyor

        Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:14
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        Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürdürülüyor
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        Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

        Kazı Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu yıl da Komana'da kazı çalışmalarına temmuzda başladıklarını söyledi.

        Çalışmaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Erciyas, kazılarda 30 işçi ile 18 kişilik bilimsel heyetin görev aldığını bildirdi.

        Bu yıl da belli bölgelerde çalışma planladıklarını anlatan Erciyas, şunları kaydetti:

        "Bunlardan birisi, tepenin alt kısmında bulunan Selçuklu dönemine tarihlediğimiz kamusal yapı. Yapının cami olma olasılığı var. Kitabesi de Tokat Müzesi'nde. Orada çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Komana'nın Selçuklu ve erken Osmanlı dönemini aydınlatmak, daha da iyi anlamak istiyoruz. İkinci bölgemiz ise tepenin üst bölümü. Burada da çalışmalarımızı Roma dönemine yoğunlaştırdık. Roma döneminde bir yanık yapıda askere ait eşyalar bulmuştuk. O yapıyı anlamak, Komana'nın Roma dönemini aydınlatmak için çalışmalarımızı genişletiyoruz."

        - Komana Pontika Antik Kenti

        Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

        ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004'te uygulamaya konulmuştu.

        Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartlması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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