Tokat'ta hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan Yusuf Göçe'nin (46) ilçeye bağlı Serenli beldesinde olduğunu belirledi.

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