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        Tokat'ta hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı

        Tokat'ın Niksar hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:26
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        Tokat'ta hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı
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        Tokat'ın Niksar hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan Yusuf Göçe'nin (46) ilçeye bağlı Serenli beldesinde olduğunu belirledi.

        Merkez Karakolu ve Niksar 4. JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. Engebeli arazide kaçan Göçe'yi yakalayan Uzm. J Andarma Çavuş Mehmet Avni Karakan, mücadele sırasında Gökçe'yle yere düştü. Karakan'ın ayağı kırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

        Ayağı kırılan Karakan hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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