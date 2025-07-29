Tokat'ta hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı
Tokat'ın Niksar hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Tokat'ın Niksar hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan Yusuf Göçe'nin (46) ilçeye bağlı Serenli beldesinde olduğunu belirledi.
Merkez Karakolu ve Niksar 4. JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. Engebeli arazide kaçan Göçe'yi yakalayan Uzm. J Andarma Çavuş Mehmet Avni Karakan, mücadele sırasında Gökçe'yle yere düştü. Karakan'ın ayağı kırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Ayağı kırılan Karakan hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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