Tokat'ta 5. kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü
Tokat'ta 5. kattaki dairenin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Tokat'ta 5. kattaki dairenin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
A.B.Ş, Kümbet Mahallesi Buğra Apartmanı'nın 5. katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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