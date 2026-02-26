Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahallede pide dağıttı.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Perakende Mahallesi'nde Tokat Belediyesi Halk Ekmek tarafından üretilen ramazan pidelerini vatandaşlara ikram etti.





Mahalle Muhtarı Kazım Ay ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Yazıcıoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.





Başkan Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden, uyumadan, dinlenmeden, durmadan, yorulmadan hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Biz asla mesai mefhumu gözetmiyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla şehrimizin her mahallesinde, her sokağında vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

