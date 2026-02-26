Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Niksar Kaymakamı Perçi'den Hocalı Katliamı mesajı

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:16
        Perçi, mesajında, Hocalı'da insanlık vicdanında derin yaralar açan büyük bir trajedinin yaşandığını belirtti.


        Aralarında kadınların, çocukların ve yaşlıların da bulunduğu yüzlerce masum sivilin yalnızca kimlikleri nedeniyle hunharca katledildiklerini vurgulayan Perçi, insanlık onurunun ayaklar altına alındığını kaydetti.

        Hocalı'da yaşananların sadece Azerbaycan halkının değil, tüm Türk dünyasının ve insanlığın ortak acısı olduğuna işaret eden Perçi, "Tarihin karanlık sayfalarına kazınan bu acı olay, adaletin, hukukun ve insan haklarının evrensel değerler olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Hocalı'da hayatını kaybeden masum sivillere rahmet, ailelere ve Azerbaycan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.



