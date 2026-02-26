Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 32 çocuk "tekne orucu" etkinliğine katıldı.



Şehit Ali Gülhan Anaokulu'nda eğitim gören 32 öğrenci için okul idaresince "tekne orucu" etkinliği düzenlendi.



Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural ile İlçe Müftüsü Murat Darılmaz da etkinliğe katıldı.



Etkinlikte öğrenciler, Müftü Darılmaz ile ramazan ayının maneviyatı ile ilgili sohbet etti.





Ardından öğretmenler tarafından iftar vaktinin geldiğine dair balon patlatıldı, imam tarafından ezan okundu.



Okunan ezan sonrası Darılmaz tarafından iftar duası yapılarak çocuklar oruçlarını açtı.







