        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Erbaa Belediyesi ramazan etkinliklerine devam ediyor

        Erbaa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ramazan etkinlikleri kapsamında konser verildi.

        Giriş: 26.02.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Aydın Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde Fadıl Aydın'ın verdiği ilahi konserine Erbaalılar yoğun ilgi gösterdi.

        Ramazan ayı dolayısıyla Erbaalılara özel etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluşun ayı olan ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah'a şükürler olsun hep beraber sağlık, sıhhatle ramazana kavuştuk. Oruçlarımızı tutuyoruz niyetleniyoruz. Allah tekrar nice nice ramazanlara, nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. İnşallah zulüm altında olan Filistin'in özgür olduğu, inşallah Doğu Türkistan'ın özgür olduğu günleri de hep beraber yaşarız görürüz." dedi.

