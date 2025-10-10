Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 20:03 Güncelleme: 10.10.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Dudu Öğreden (36) idaresindeki 60 KU 655 plakalı otomobil, Alacabal Mahallesi'ndeki yolda İlker Köy (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durdu.

        Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Efecan Öğreden (18) ile minibüsteki Irmak (16), Fadime (45) ve Pınar Köy (21) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta otomobil minibüsle çarpıştı: 5 yaralı
        Tokat'ta otomobil minibüsle çarpıştı: 5 yaralı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Yıl Açılı...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Yıl Açılı...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi büyük zulümler işledi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi büyük zulümler işledi
        TOGÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        TOGÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı