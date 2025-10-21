Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta ambulans helikopter vücudunda yanıklar oluşan kişi için havalandı

        Tokat'ta elektrik akımına kapılması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 20:33 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta ambulans helikopter vücudunda yanıklar oluşan kişi için havalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ta elektrik akımına kapılması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören İlker Demir’in yapılan değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi gerekliliği için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

        Tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen Demir, daha sonra ekiplerce helikoptere nakledildi.

        Demir, görevli sağlık çalışanları gözetiminde ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta Yeşilay ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
        Tokat'ta Yeşilay ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
        Pazar'da muhtarlar Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti
        Pazar'da muhtarlar Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti
        Tokat'ta turizmi canlandıracak metruk binalar yıkılarak otopark alanı oluşt...
        Tokat'ta turizmi canlandıracak metruk binalar yıkılarak otopark alanı oluşt...
        Tokat'ta "Kutadgu Bilig Okumaları" programı sona erdi
        Tokat'ta "Kutadgu Bilig Okumaları" programı sona erdi
        Tokat'ta kaçak kazı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Tokat'ta kaçak kazı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Pazar ilçesinde vergi dairesi açıldı
        Pazar ilçesinde vergi dairesi açıldı