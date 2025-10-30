Tokat'ta düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişini kente kaçak tütün getirecekleri bilgisi aldı.
Ekipler, zanlıların araçlarında yaptıkları aramada 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İki kişi hakkında işlem yapıldı.
