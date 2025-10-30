Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde karacalar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:18 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:18
        İlçe yakınlarında aracıyla seyir halinde olan vatandaş, doğada iki karaca gördü.

        Bu kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, karacaların kaçarak uzaklaştıkları anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

