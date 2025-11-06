Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
K.P. (30) idaresindeki 55 AKA 860 plakalı hafif ticari araç, Gülebi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.Ç. (28) ve F.G. (28) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
