        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        YÖK üyesi Prof. Dr. Murtaza Bedir ile Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'den TOGÜ'ye ziyaret

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Murtaza Bedir ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:16 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:16
        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 17'nci İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı kapsamında TOGÜ'ye gelen Bedir ile Köse, kurutma serası ve Milli Teknoloji Atölyesinde incelemede bulundu.

        Ziyarette serada yürütülen tarımsal üretim teknikleri, kurutma teknolojileri ve öğrencilerin uygulama alanlarına ilişkin bilgi aktarıldı.

        Milli Teknoloji Atölyesi'nde ise öğrencilerin teknoloji geliştirme, tasarım ve prototipleme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray da bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

