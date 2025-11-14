YÖK üyesi Prof. Dr. Murtaza Bedir ile Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'den TOGÜ'ye ziyaret

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray da bulundu.

Milli Teknoloji Atölyesi'nde ise öğrencilerin teknoloji geliştirme, tasarım ve prototipleme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 17'nci İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı kapsamında TOGÜ'ye gelen Bedir ile Köse, kurutma serası ve Milli Teknoloji Atölyesinde incelemede bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Murtaza Bedir ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

