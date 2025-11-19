Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Belediye Başkanı Karagöl, tenis kortlarında incelemelerde bulundu

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Park Vadi 2. Etap'ta inşa edilen tenis kortlarında incelemelerde bulundu.

        Giriş: 19.11.2025 - 12:00 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:00
        Belediye Başkanı Karagöl, tenis kortlarında incelemelerde bulundu
        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Park Vadi 2. Etap'ta inşa edilen tenis kortlarında incelemelerde bulundu.

        Belediye Başkanı Karagöl, çevre şehirlerden tenis oynamak için bölgeye vatandaşların geldiğini, gelecekte önemli turnuvaların düzenlenebileceği bir ortam oluşturduklarını söyledi.

        Karagöl, "Park Vadi insanların vakit geçirebildiği, psikolojilerini rahatlatabildikleri bir yer ama biz sadece gezip dolaştıkları yer olmasın niyetiyle buradaki fonksiyonu çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Burada insanlar ata binebiliyorlar, okçuluk faaliyetlerine katılabiliyorlar, spor yapabiliyorlar, lunaparkta vakit geçirebiliyorlar. Kano spor kulübümüzle kano yapabiliyorlar. Bunların yanında eksik olan tenis kortları, voleybol, basketbol sahası bunları da tamamlamak istedik." dedi.

        Çalışmanın son aşamasına geldiklerine işaret eden Karagöl, şunları kaydetti:

        "İnşallah çevre düzeni ile beraber 2 tane tenis kortumuz bitmişti kapalı olan tenis kortumuzu da yakın zamanda, inşallah bir hafta içinde başlayacak. Üstü kapanacak ve Federasyonun da burada turnuvaları düzenleyebileceği bir yer haline gelecek burası. Erbaa'mıza, bölgemize hayırlı olsun diyorum. Tokat merkezden, Amasya’dan, Niksar’dan, Taşova’dan etrafımızdaki şehir merkezlerinden buraya tenis oynamak için gelenler olduğunu duyuyorum. Bu da bizi mutlu ediyor. Yaptığımız çalışmanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Burada 3 tane tenis kortu yan yana olduktan sonra Tenis Federasyonunun burada müsabakaları yapabileceği, turnuva düzenleyeceği bir ortam olacak. İnşallah ev sahipliği yapacağımız günleri de hep beraber görürüz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

