Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 21:38 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda il merkezinde gözaltına alınan S.D'nin adresinde yapılan aramada, 109 sentetik ecza ele geçirildi.

        S.D'nin ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda uyuşturucuyu temin eden, aracı olan ve satışını yapan M.Ö, S.E, C.D, A.Ö. ve K.T. de gözaltına alındı.

        Zanlıların üzerlerinde ve araçlarındaki aramada 531 sentetik ecza daha bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan M.Ö, C.D. ve K.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda

        Benzer Haberler

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Tokat'ta narkotik operasyonu: 3 kişi tutuklandı
        Tokat'ta narkotik operasyonu: 3 kişi tutuklandı
        Niksar'da arabalara giren kedi yakalandı
        Niksar'da arabalara giren kedi yakalandı
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, kampüste devam eden projeleri inceledi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, kampüste devam eden projeleri inceledi
        Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat'ın kapısını yeniden inşa ettik"
        Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat'ın kapısını yeniden inşa ettik"
        Tokat'ta yenilenen otogar hizmete açıldı
        Tokat'ta yenilenen otogar hizmete açıldı