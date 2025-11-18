Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda il merkezinde gözaltına alınan S.D'nin adresinde yapılan aramada, 109 sentetik ecza ele geçirildi.
S.D'nin ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda uyuşturucuyu temin eden, aracı olan ve satışını yapan M.Ö, S.E, C.D, A.Ö. ve K.T. de gözaltına alındı.
Zanlıların üzerlerinde ve araçlarındaki aramada 531 sentetik ecza daha bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.Ö, C.D. ve K.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
