TOGÜ Rektörü Yılmaz, kampüste devam eden projeleri inceledi

Öğrencilerin sosyal yaşamını güçlendirmeye yönelik tasarlanan alanlarda yapılan yenileme çalışmalarının önemli ölçüde ilerlediği, modern bir görünüme kavuşma aşamasına geldiği bildirildi.

Yılmaz, TOGÜ teras binasında yürütülen dekorasyon ve iyileştirme çalışmalarını da inceleyerek, projeye ilişkin son durumu değerlendirdi.

Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanını ziyaret eden Yılmaz, arazinin genel yapısı, yürütülen çalışmalar ve projenin ilerleme durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve beraberindekiler devam eden inşaat, tadilat ve yeni açılacak birimlere yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.