TOGÜ Rektörü Yılmaz, kampüste devam eden projeleri inceledi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kampüste devam eden projeleri inceledi.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve beraberindekiler devam eden inşaat, tadilat ve yeni açılacak birimlere yönelik çalışmaları değerlendirdi.
Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanını ziyaret eden Yılmaz, arazinin genel yapısı, yürütülen çalışmalar ve projenin ilerleme durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Hukuk Fakültesi inşaatına giden Yılmaz, binanın mevcut durumu, iç mekan planlamaları ve tamamlanma oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yılmaz, TOGÜ teras binasında yürütülen dekorasyon ve iyileştirme çalışmalarını da inceleyerek, projeye ilişkin son durumu değerlendirdi.
Öğrencilerin sosyal yaşamını güçlendirmeye yönelik tasarlanan alanlarda yapılan yenileme çalışmalarının önemli ölçüde ilerlediği, modern bir görünüme kavuşma aşamasına geldiği bildirildi.
