Tokat'ta sis etkili oldu
Tokat'ta yoğun sis etkili oldu.
Tokat'ta yoğun sis etkili oldu.
Tokat-Turhal kara yollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.