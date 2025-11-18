Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta yenilenen otogar hizmete açıldı

        Tokat'ta yenilenen otogar, hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:59 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta yenilenen otogar hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta yenilenen otogar, hizmet vermeye başladı.

        Tokat Belediyesi tarafından yenilenen Tokat Otobüs Terminali'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, burada yaptığı konuşmada, terminalin yenilenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

        Havalimanı gibi otogarın da şehrin vizyonunun parçası olduğunu vurgulayan Köklü, "Üniversite şehriyiz, ciddi sayıda öğrencimiz, şehir dışından kara yoluyla seyahat eden misafirlerimiz var. Sanki yeni bir otogar yapılmış gibi kaliteli bir mekana kavuşmaları, Valilik olarak bizi de çok memnun ediyor. Belediye Başkanımız Kemal Yazıcıoğlu'na bu hizmet için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da 2001 yılından bu yana kapsamlı çalışma görmeyen şehirlerarası otobüs terminalini yenileyerek hizmete açtıklarını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Otogarımızın altyapısını güçlendirelim, asfaltını, doğal gaz sistemini yenileyelim, güvenliğini artıralım... Başka otogarlara da ve diğer havalimanlarına nasıl giriş yapıyorsunuz? Muhakkak x-ray cihazından, güvenlik önleminden geçiyorsunuz. Bunu sağlamamız gerekiyordu. Tokat terminalimizde bunu sağladık, güvenlik sayısını artırdık. Özellikle küçük bebekleri olan hanımefendilerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hijyenik ortam hazırlamaya çalıştık. Tuvalet, mescit, kafe bölümlerimizi revize ettik. Artık klima motorları, kablo görüntüsü yok. Tek bir merkezde jeneratör sistemi yerleştirdik. Akıllı hale getirdik. 3-4 ekranımız var, oradan yolcularımız oturduğu her anda otobüslerinin hangi saatte, hangi perondan kalkacaklarını görme şansları oldu."

        Kurdele kesilmesinin ardından Köklü ve Yazıcıoğlu ile katılımcılar, terminali gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz

        Benzer Haberler

        Tokat'ta sis etkili oldu
        Tokat'ta sis etkili oldu
        TOGÜ'nün imkanlarından uluslararası araştırmacılar da yararlanıyor
        TOGÜ'nün imkanlarından uluslararası araştırmacılar da yararlanıyor
        Tokat'ta çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi
        Tescilli karayaka koyunu üniversitede kurulan tesiste geliştirilecek
        Tescilli karayaka koyunu üniversitede kurulan tesiste geliştirilecek
        TOGÜ'de İslam hukukunun güncel meseleleri ele alındı
        TOGÜ'de İslam hukukunun güncel meseleleri ele alındı
        Bağ evinin bahçesine giren tilkileri besledi
        Bağ evinin bahçesine giren tilkileri besledi