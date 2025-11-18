Tokat'ta yenilenen otogar hizmete açıldı

Tokat'ta yenilenen otogar, hizmet vermeye başladı.

Tokat Belediyesi tarafından yenilenen Tokat Otobüs Terminali'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, burada yaptığı konuşmada, terminalin yenilenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Havalimanı gibi otogarın da şehrin vizyonunun parçası olduğunu vurgulayan Köklü, "Üniversite şehriyiz, ciddi sayıda öğrencimiz, şehir dışından kara yoluyla seyahat eden misafirlerimiz var. Sanki yeni bir otogar yapılmış gibi kaliteli bir mekana kavuşmaları, Valilik olarak bizi de çok memnun ediyor. Belediye Başkanımız Kemal Yazıcıoğlu'na bu hizmet için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da 2001 yılından bu yana kapsamlı çalışma görmeyen şehirlerarası otobüs terminalini yenileyerek hizmete açtıklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcıoğlu, şöyle konuştu: