Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa geçildi.
Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, video gösterimi, müzik dinletisi, öğrencilerinin müzikli gösterilerinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
Programda konuşma yapan Başçiftlik Kaymakam Vekili Murat Görmüş, "Bugün geleceğimizin mimarı olan siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle toplumumuzun her ferdine dokunan, bilgi ve irfanla yol gösteren sizlere en derin şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.
Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla Belediye Düğün Salonu'nda öğretmenler onuruna yemek vererek öğretmenlere gül dağıttı.
- Yeşilyurt
Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından çelenk sunuldu.
Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural yaptı.
Öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu, tiyatro gösterisi sunuldu. Şehit öğretmenlerin anıldığı bir video gösterimi sonrası öğretmenler müzik dinletisi sundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçe genelinde bulunan tüm öğretmeler onuruna yemek verdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü programına Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.