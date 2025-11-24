Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        24.11.2025
        Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa geçildi.

        Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, video gösterimi, müzik dinletisi, öğrencilerinin müzikli gösterilerinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

        Programda konuşma yapan Başçiftlik Kaymakam Vekili Murat Görmüş, "Bugün geleceğimizin mimarı olan siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle toplumumuzun her ferdine dokunan, bilgi ve irfanla yol gösteren sizlere en derin şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla Belediye Düğün Salonu'nda öğretmenler onuruna yemek vererek öğretmenlere gül dağıttı.

        - Yeşilyurt

        Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından çelenk sunuldu.

        Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural yaptı.

        Öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu, tiyatro gösterisi sunuldu. Şehit öğretmenlerin anıldığı bir video gösterimi sonrası öğretmenler müzik dinletisi sundu.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçe genelinde bulunan tüm öğretmeler onuruna yemek verdi.

        24 Kasım Öğretmenler Günü programına Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı.

