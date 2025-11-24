Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa geçildi.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, video gösterimi, müzik dinletisi, öğrencilerinin müzikli gösterilerinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Programda konuşma yapan Başçiftlik Kaymakam Vekili Murat Görmüş, "Bugün geleceğimizin mimarı olan siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle toplumumuzun her ferdine dokunan, bilgi ve irfanla yol gösteren sizlere en derin şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla Belediye Düğün Salonu'nda öğretmenler onuruna yemek vererek öğretmenlere gül dağıttı.