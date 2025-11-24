Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesi öğretmenlere 5 bin fidan dağıttı

        Tokat Belediyesi öğretmenlere 5 bin fidan dağıttı.

        24.11.2025 - 14:46
        Tokat Belediyesi öğretmenlere 5 bin fidan dağıttı
        Tokat Belediyesi öğretmenlere 5 bin fidan dağıttı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kent merkezinde ve merkeze bağlı tüm köylerde görev yapan öğretmenlere yaklaşık 5 bin fidan dağıttı. Belediyenin Büyük Aile Beyaz Masa ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımda, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun selamları iletilerek öğretmenlerin günü kutlandı.

        Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmenlerin toplumun en kıymetli emanetçileri olduğunu belirterek, "Kıymetli Öğretmenlerim; Türk milletinin yarınlarını yeşerten, gönüllere ilim ve irfan eken sizlersiniz. Bugün sizlere küçük bir fidan armağan ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, aslında her biriniz hayat boyunca yüzlerce fidan yetiştiriyorsunuz. Bilgiyle, sabırla ve emekle büyüttüğünüz evlatlar, bu milletin en güçlü ormanı, en sağlam geleceğidir. Tokat Belediyesi olarak daima yanınızdayız. Şehrimizin her köşesinde eğitime, gençlerimize ve yarınlarımıza sahip çıkmayı bir onur kabul ediyoruz. Bu özel günde Tokat merkez ve merkeze bağlı köylerimizde görev yapan tüm öğretmenlerimize fidanlarımızı ulaştırdık. Yaklaşık 5 bin fidan öğretmenlerimizle buluştu. Çünkü öğretmenlerimizin yetiştirdiği her öğrenci, geleceğe bırakılan en önemli emanettir. Emeğiniz emanetimiz, gayretiniz ise şehrimizin en kıymetli gücüdür. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü en içten duygularımla kutluyor, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

