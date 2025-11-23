Almus Kaymakamı Çömen'e ziyaret

‎‎Tokat Almus Dernekleri Federasyonu Başkanı Turan Yavuz, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i ziyaret etti.

Yavuz ve Yönetim Kurulu üyeleri bir süre Kaymakam Çömen ile sohbet etti.

‎Dernek Başkanı Turan Yavuz, 4-7 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'da yapılacak Tokat Günleri etkinliğinde yapılacak detayları görüşmek ve davetiye takdim etmek üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

‎‎Kaymakam Emre Çömen de "Nazik ziyaretiniz ve paketiniz için teşekkür ediyorum, Tokat Günü etkinliğinde Almus ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerekli hazırlıkların hazırlanması konusunda gerekli talimatları ilgili kurumlara vereceğim ben de kısmet olursa bu etkinliğe katılacağım." dedi.

