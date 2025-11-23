Tokat'ta kadın usta, kişiye özel kitre bebekler tasarlıyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ev kadını Türkan Kestane, kişiye özel kitre bebekler yapıyor.

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 15 yıl önce kitre bebek yapımına başlayan Kestane, açtığı atölyede 5 binin üzerinde kitre bebek üretti.

Türkan Kestane, AA muhabirine, Niksar Belediyesinin katkılarıyla 2010'da açılan atölyesinde kitre bebek çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kendi adına bir şey yapmak istediği için bu yola çıktığını ifade eden Kestane, "Önceden resme ilgim vardı. Bunu bebek ile 3 boyutlu hale dönüştürdüm. Kitre bebek yapımı sabır isteyen bir iş. Severek yaptığım için zor gelmiyor. Bebeğin yapım aşamaları uzun sürüyor. Bebekler mizansen veya yöresel olabiliyor. Siparişe göre fotoğraf veya resim getiriyorlar. Resme bakarak o kişinin istediği kompozisyonda bebeği yapabiliyorum. Örneğin çalışma ortamı veya objelerin birebir halini minyatür olarak yapabiliyorum." dedi.

- Kitre, pamuğun bitki tutkalı ile şekillenmiş hali