Sınıf öğretmeni meslektaşı olan eski öğrencisiyle aynı okulda görev yapıyor

        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar ilçesinde sınıf öğretmeni Bilal Alaca, bir dönem öğrencisi olan Ramazan Çınar ile aynı okulda görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:43
        Yirmi üç yıllık sınıf öğretmeni Bilal Alaca, mesleğinin ilk yıllarında Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Babaköy'de çalıştı.

        O dönem ilkokul öğrencisi Ramazan Çınar'ın da birleştirilmiş sınıfta derslerine giren Alaca'nın öğrencisiyle yolları yıllar sonra yeniden kesişti.

        İlkokuldan sonra eğitimine devam eden Çınar, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi.

        Reşadiye ilçesinde 10 yıl önce sınıf öğretmeni olarak göreve başlayan Çınar, 4 yıl önce de ilkokul öğretmeni Alaca'nın görev yaptığı Pazar Atatürk İlkokuluna müdür olarak atandı.

        Öğretmen ve öğrencisi yıllar sonra aynı okulda meslektaş olarak karşılaştıklarında ise hem şaşkınlık hem mutluluk yaşadı.

        - "Öğrencilerimizi hiç unutmuyoruz sima olarak"

        Sınıf öğretmeni Bilal Alaca, AA muhabirine, çok az öğretmenin sahip olacağı bir mutluluğu yaşadığını söyledi.

        Öğrencisiyle aynı okulda görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Alaca, "Öğrencimle karşılaşmam sürpriz oldu. Ramazan Bey buraya atandığında önce tanımadık, 20 yıl geçmiş aradan. Sonra geldiğinde direkt tanıdık. Öğrencilerimizi hiç unutmuyoruz sima olarak. Çok mutlu olduk, gurur duyduk. Yetiştirdiğimiz öğrencinin müdür olması bizleri çok mutlu etti. Yaptığımız işlerin boşuna gitmediğini anladık. Verilen emeklerin boşuna gitmeyeceğini anladık. Bu bizi şevkli çalışmaya yönlendirdi. Onun da mutluluğunu gözlerinden okudum. Tarifi olmayan duygu denir ya gerçekten tarifi çok zor. Bizim için gurur vesilesi." diye konuştu.

        Alaca, öğrencisinin müdür olarak görevini çok iyi yaptığını, kendisine her zaman saygılı olduğunu, öğretmeni olarak onunla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

        - "Bilal hocamın yaşadığı o gururu da yüz ifadesinde gördüm"

        Otuz üç yaşındaki Ramazan Çınar ise 2002 yılında Bilal öğretmenin sınıf öğretmenleri olduğunu anlattı.

        Birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüklerini söyleyen Çınar, "Bilal öğretmenimiz bize denk geldi. Bizi okuttu. Aradan 20 yıl geçti yollarımız tekrar kesişti. 20 yıl önce ayrılırken ne onun böyle beklentisi olmuştur, ne de benim bu şekilde. Duygulandık tabii. Ben özellikle atandığım zaman arkadaşım Bilal hocamın burada görev yapığını söylemişti. Çok şaşırdım. Geldiğimde onun şaşkınlığını da gördüm yüz ifadesinden. Her ikimiz de şaşırdık. Duygulandım. Duygulanmakla birlikte Bilal hocamın yaşadığı o gururu da yüz ifadesinde gördüm. Çok mutlu oldum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ise "Sınıf öğretmenimiz Bilal Alaca ve okul müdürümüz Ramazan Çınar bir öğretmenin yaşayabileceği mutluluğu yaşamış. Biz, öğretmenimizin, öğrencisinin ilçemizde görev yapmasından dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

