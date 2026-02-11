Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:17 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:17
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


        Alınan bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığınca Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 371 fişek ve 10 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

